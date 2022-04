Controlli dei Carabinieri nel fine settimana: tre patenti ritirate

Intensa attività di controllo per i Carabinieri della Compagnia di Domodossola, che anche nell’ultimo fine settimana caratterizzato da abbondanti piogge, hanno sovrinteso al regolare andamento della vita notturna ed al rispetto del codice della strada, aumentando il pattugliamento del territorio ossolano, incentrando l’impegno alle zone dove maggiore è la concentrazione di gente e più probabile la commissione di attività illecite.

L’attenzione si è posta alla zona di Trontano e lungo via Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa, oltre alle zone del centro cittadino Domese. Numerosi i posti di controllo eseguiti, sia fissi che volanti, con frequenti test etilometrici per constatare l’eccessivo consumo di bevande alcoliche. Svolte anche pattuglie a piedi nelle vie cittadine, per contrastare l’attività di spaccio e bloccare schiamazzi molesti.

Sono 3 le patenti ritirate, con 2 automobilisti denunciati per aver avuto tassi di positività all’alcool di oltre 3 volte il consentito.

Due pattuglie del dispositivo dell’Arma, sono anche intervenute nella nottata di sabato nel centro cittadino domese, per bloccare e disperdere uno straniero che, visibilmente ubriaco, importunava gli ultimi avventori dei locali ed impediva la loro chiusura. Complessivamente le serate si sono svolte senza particolari problematiche. La presenza degli uomini dell’Arma ha in molti casi fatto desistere i giovani dal mettersi alla guida in condizioni non lucide, preferendo in molti alcuni casi fare rientro sotto l’acqua o contattare qualche parente a casa per farsi recuperare.