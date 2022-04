Covid in Piemonte, il contagio cresce soprattutto tra gli over 70

INCIDENZA DEL CONTAGIO NEGLI ADULTI

Nella settimana dal 18 al 24 aprile l’incidenza regionale (ovvero l’incremento settimanale di nuovi casi di Covid per 100.000 abitanti) è di 543.2, sostanzialmente stazionaria (+0,6%) rispetto ai 539.9 della scorsa settimana.

Nella fascia di età 19-24 anni l'incidenza è 397.2 (+1,89%). Nella fascia 25-44 anni l'incidenza è 536.8 (-4%). Tra i 45 ed i 59 anni si attesta a 525.5 (+0.7%).

Nella fascia 60-69 anni l’incidenza è 493.2 ( -3,2%). Tra i 70-79 anni l’incidenza è 520.9 ( +6,4%). Nella fascia over80 l'incidenza è 638.7 (+10,5%).

INCIDENZA DEL CONTAGIO NELLE FASCE DI ETÀ SCOLASTICHE

In età scolastica, nel periodo dal 18 al 24 aprile, l’incidenza, ovvero i nuovi casi settimanali su 100 mila per le specifiche fasce di età, si presenta in deciso calo nelle classi di età 3-5, 6-10 e 11-13 anni, sostanzialmente stazionaria nella fascia 0-2 anni ed in aumento nella fascia 14-18 anni, rispetto alla settimana precedente.

Nella fascia 0-2 anni, l’incidenza è di 375 (+ 4,7%). La fascia di età 3-5 anni registra un’incidenza di 252.7 (-17,1%). Nella fascia tra i 6 ed 10 anni, l'incidenza è 374 (-21%). Nella fascia 11-13 anni, l’incidenza è 441 (-11,7%). Nella fascia tra i 14 ed i 18 anni, l’incidenza è 455.2 (+17%).