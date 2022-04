Proseguono gli incontri de ‘La Fabbrica di Carta’

Mercoledì 27 aprile alla ‘Fabbrica di carta’ , alle ore 17.15, sarà presentata la raccolta dei comunicati dell’ex presidente della Provincia del Vco presentazione del libro ‘Comunicati della presidenza Lincio, Provincia VCO anni 2019-2020-2021’ di Arturo Lincio e della App News24.

Un tracciato per le future Amministrazioni di qualsivoglia colore 'Nel nome della trasparenza'. Per stimolare il dialogo e il confronto perché attraverso la condivisione e la critica si possa garantire la 'partecipazione' e vincere il menefreghismo e l’indifferenza per 'contribuire a costruire e illuminare il futuro del territorio'.

Alle ore 18.15 la presentazione del libro 'Una faccia da poliziotto' di Fortunato Marcovicchio. Al Distretto di Polizia di Valtoce lavorano l’ispettore Colantuono e il fidato agente Guerra. Le loro ricerche li portano a esplorare i territori vicini che si affacciano sulle sponde del Lago Maggiore.

Mercoledì 27 aprile alle ore 20.30 presentazione del libro 'Sentieri dell’Ossola e Val Grande' di Paolo Crosa Lenz e Giulio Frangioni, Grossi Edizioni.

Nuova e aggiornata guida escursionistica, con fotografie a colori e cartine, delle più belle escursioni praticabili in Ossola. Con un grande trekking.