Provincia, domani il convegno "La Strategia Forestale Nazionale"

"La Strategia Forestale Nazionale" è il titolo del convegno organizzato dalla Provincia che si terrà il 29 aprile in Sala Ravasio. Il focus dell'incontro riguarderà la programmazione ventennale per una gestione sostenibile delle foreste. L'apertura dei lavori è prevista alle ore 9.

Per partecipare in presenza, visto il numero limitato di posti è necessaria la prenotazione. È possibile, attraverso l'iscrizione obbligatoria, seguire l’evento anche online. La partecipazione al convegno vale 0,5 CFP per gli iscritti all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali.

Programma:

09.00– 09.30 Registrazione e accoglienza

09.30 – 10.00 Saluti introduttivi:

Dott. Alessandro LANA (Presidente Provincia Verbano Cusio Ossola)

Dott. For. Sabrina DIAMANTI (Presidente Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali)

Dott. Agr. Arturo LINCIO (Presidente Consorzio Forestale ANDIFOR)

Dott. Marco CERUTTI (Presidente GAL Laghi e Monti del Verbano Cusio Ossola)

10.00 – 10.30 Un bilancio delle attività della Direzione Foreste a cinque anni dalla sua istituzione

Dott.ssa Alessandra STEFANI (MIPAAF - Direzione Generale Economia Montana e Foreste)

10.30 – 11.00 La Strategia Forestale Nazionale: il percorso e gli obiettivi

Prof. Davide PETTENELLA (UNIPD – Dipartimento Territorio e Sistemi agro-forestali)

11.00 – 11.30 Il ruolo delle Regioni e degli Enti Locali: a che punto siamo in Piemonte

Dott. Marco CORGNATI (Regione Piemonte – Settore Foreste)

11.30 – 11.45 Coffee Break

11.45 – 12.15 I boschi del Piemonte: stato, opportunità e problematiche

Prof. Renzo MOTTA (SISEF – Società Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale)

12.15 – 12.45 Il ruolo fondamentale della pianificazione forestale

Dott. For. Marco BONAVIA (CONAF – Dipartimento Sistemi montani, forestali, risorse naturali e faunistiche)

12.45 – 13.15 Strumenti operativi per la tutela, sviluppo e valorizzazione delle filiere del bosco

Dott. Raoul ROMANO (CREA – Centro Politiche e Bioeconomia, Osservatorio Foreste) 13.15: 13.15: Conclusioni e dibattito

Modera: Dott. For. Andrea DE ZORDI (Provincia del Verbano Cusio Ossola)

Per partecipare in presenza, stante il numero limitato di posti disponibile, inviare email a:

dezordi@provincia.verbania.it

È possibile seguire l’evento anche online previa iscrizione obbligatoria al seguente link:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_alDMM4e1RhyrE_ytc_8q-A

La partecipazione al convegno consente l’ottenimento di 0,5 CFP per gli iscritti all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali.

Organizzano: Provincia del Verbano Cusio Ossola e Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

Con il patrocinio di: Gal Laghi e Monti del Verbano Cusio Ossola e Consorzio Forestale Andifor