Domo ospiterà il ‘Karting in piazza’

Domodossola sarà una delle 9 città italiane ad ospitare il tour "Karting in piazza 2022", manifestazione destinata ai giovanissimi, assegnata all’Automobile Club Verbano Cusio Ossola dall’Automobile Club d’Italia.

Il Presidente di Aci Vco, Giuseppe Zagami fornirà tutti i dettagli dell'evento, in programma il 10 e 11 maggio 2022, nel corso della conferenza stampa che si terrà mercoledì 4 maggio alle ore 17,00 a nella Sala Consiliare del Comune di Domodossola. Interverrà anche il primo cittadino di Domodossola, Lucio Pizzi.

“L’assegnazione di Karting in piazza all’Aci del Vco ci rende orgogliosi – commenta il Presidente Zagami – non solo per il prestigio della manifestazione, ma perché parla ai più giovani di sicurezza stradale e di rispetto delle regole, valori che Aci è impegnato a trasmettere e consolidare partendo proprio dalle ultime generazioni”.



“Karting in Piazza” è un format originale ideato da Acisport e che si svolge con grande successo dal 2013 grazie ad una formula che coniuga divertimento e sicurezza, passione motoristica e cultura del rispetto. Con il supporto di strumenti tecnologici collocati in apposite postazioni, giochi e la possibilità di mettersi alla guida di un vero kart a trazione elettrica, esperti istruttori focalizzeranno l’attenzione degli automobilisti di domani sulle nozioni fondamentali del codice stradale, della sicurezza e del rispetto delle regole, coinvolgendoli attivamente quali testimoni ed ambasciatori delle “10 Regole d’Oro della Sicurezza Stradale”. La manifestazione si pone nel solco della Campagna Internazionale per la sicurezza stradale “Fia Action for Road Safety” indetta dalla Federazione Internazionale dell’Automobile e con testimonial d’eccezione tutti i piloti della Formula Uno ed in particolare campioni del mondo come Hamilton, Alonso, Vettel, Loeb.