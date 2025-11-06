Alloggi Atc, incontro pubblico promosso dalla Cgil Sunia

La Cgil Sunia organizza un incontro aperto ai cittadini per affrontare il tema delle difficili condizioni degli alloggi Atc. Secondo il sindacato, gli interventi di manutenzione risultano assenti da tempo, mentre diversi appartamenti rimangono inutilizzati poiché l’amministrazione non avrebbe ancora emanato i bandi di assegnazione.

L’appuntamento è fissato per venerdì 7 novembre alle ore 17, presso la Società di Mutuo Soccorso in vicolo del Teatro a Domodossola. Sarà un’occasione per fare il punto sulla situazione abitativa e discutere delle possibili soluzioni da proporre agli enti competenti.