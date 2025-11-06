Dalle bancarelle ossolane alla ribalta internazionale: due domesi alla mostra “Doll Prague”

Dai mercatini di Natale dell'Ossola alla mostra internazionale delle bambole di Praga: è il percorso delle creazioni artistiche di due domesi con la passione dell'uncinetto. Elisa Nunziatini Salhi e Caterina Curcio dal 7 al 9 novembre parteciperanno alla mostra internazionale di bambole artistiche di Praga “Doll Prague”, che si tiene al Palazzo Lucerna.

Le due artiste domesi avranno la possibilità di confrontarsi con oltre 120 colleghi provenienti da 17 Paesi del mondo. Elisa Nunziatini Salhi e Caterina Curcio sono le uniche due italiane ad essere state selezionate. Elisa, che già lo scorso anno aveva partecipato alla mostra, prenderà parte anche al concorso abbinato con alcune sue bambole ispirate alla fiaba "Alice nel Paese delle meraviglie". Dice: "Ho sempre avuto la passione per lavori all'uncinetto, ferri e ricamo, ma con i figli piccoli avevo poco tempo da dedicare a questi hobby. Ora che sono più grandi ho più tempo libero. Ho iniziato circa tre anni fa a maturare con mia cugina Caterina l'idea di partecipare ai mercatini di Natale. Ci siamo cimentate con la creazione delle bambole: all'inizio erano bruttine, poi dopo diverse prove siamo riuscite a realizzare le prime bambole da esporre ai mercatini di Santa Maria Maggiore, sono piaciute abbiamo avuto il riconoscimento di bancarella di qualità e siamo quindi tornate l'anno successivo senza partecipare alla selezione. Non solo, dalla zona stazione siamo state spostate in centro, sotto l'albero di Natale. Poi abbiamo iniziato a partecipare ai mercatini di Natale di Domo e anche lì sono piaciute. Ho saputo di questa esposizione lo scorso anno e sono stata selezionata per partecipare."

"Quest'anno - aggiunge Elisa - ho chiesto nuovamente di partecipare e anche Caterina ha inviato le foto dei suoi lavori e siamo state selezionate siamo felicissime. E un'esperienza bellissima, si impara tanto. Ho conosciuto anche altre tecniche nuove per la realizzazione delle bambole con la lana infeltrita ad l'ago che vorrei provare".

Tra le ultime creazioni di Elisa Salhi i pupazzi che rappresentano personaggi famosi: Jannik Sinner, Vasco Rossi e Achille Lauro. Pupazzi che hanno inviato ai fans club di Sinner e dei cantanti che poi loro hanno pubblicato sui social che sono piaciuti molto. Lo staff di Lauro ha inviato una mail di complimenti per il lavoro ad Elisa.