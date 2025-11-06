Nuova partnership tra Paffoni Fulgor Basket e Atelier: sport e cucina stellata unite

La Paffoni Fulgor Basket annuncia con entusiasmo l’ingresso di Atelier - Restaurant & Bistrot, il rinomato ristorante stellato dello chef-patron Giorgio Bartolucci, nella propria famiglia di sponsor.

Questa collaborazione rappresenta un passo importante per la squadra, condividendo valori chiave come eccellenza, formazione dei giovani e attenzione alla comunità locale. "Siamo felici di questa collaborazione perché rispecchia completamente la nostra visione", commenta la Paffoni Fulgor Basket. "Atelier non è solo un’eccellenza nel settore della ristorazione, ma è anche un simbolo dell’impegno verso i giovani e il territorio. Non vediamo l’ora di lavorare insieme e condividere i frutti di questa sinergia".

Lo chef Giorgio Bartolucci aggiunge: "Sponsorizzare la Paffoni Fulgor Basket è naturale per me. La squadra rappresenta i giovani e l’eccellenza, gli stessi valori che coltiviamo nel nostro ristorante stellato. È un onore vedere il nostro nome sulle casacche dei ragazzi e contribuire al loro percorso". Questa partnership rafforza il legame tra sport e cultura culinaria, due mondi capaci di creare comunità, ispirare giovani talenti e valorizzare il territorio, promuovendo insieme un messaggio di passione, qualità e sviluppo locale.