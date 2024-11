Monti ancora contro Fovanna: "Calpestati i diritti della minoranza"

Il capogruppo di minoranza del comune di Premosello Chiovenda, Andrea Monti, torna all’attacco della maggioranza su un tema molto dibattuto: il futuro della Riss.

In particolare, il consigliere si rivolge al prefetto del Vco Michele Formiglio e alla nuova segretaria comunale Antonella Mollia per chiedere un loro diretto intervento “per ottenere riscontro agli accessi agli atti e risposta alla interrogazione dei primi di ottobre”, come si legge nella nota diffusa da Monti. Quest’ultimo sottolinea come, negli scorsi mesi, abbia sottoposto al sindaco Elio Fovanna un’interrogazione in merito alla concessione della Riss tramite bando pubblico in seguito alla presentazione di un progetto da parte di Cooperativa Il Quadrifoglio e Fondazione Massimo Lagostina. Interrogazione alla quale non ha mai ricevuto risposta. Così come accaduto con gli accessi agli atti richiesti tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre.

“Si riscontra, purtroppo e per l'ennesima volta, una immotivata inerzia nel rispondere all'attività ispettiva e di controllo della minoranza – prosegue il consigliere -. In questi mesi troppo spesso si sono calpestati i diritti e le relative prerogative della minoranza comprimendo, in maniera incresciosa, i diritti dei consiglieri di lista civica Colloro-Premosello-Cuzzago. Ci auguriamo – conclude - che l'arrivo del nuovo segretario comunale, la dottoressa Antonella Mollia, rappresenti una svolta in questa situazione e che, finalmente, si possa ripristinare un minimo di trasparenza e di tutela dei diritti della minoranza che, in una normale situazione amministrativa, sono un elemento fondamentale ed una prerogativa essenziale”.