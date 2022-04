'I mestieri del cinema', incontri e approfondimenti per gli studenti del Rosmini International Campus

'I mestieri del cinema' è l’iniziativa promossa dal Rosmini International Campus con incontri e testimonianze dirette per permettere ai ragazzi di “toccare” con mano le esperienze sul campo degli addetti ai lavori nel mondo del cinema.

Il Rettore Carlo Teruzzi racconta che il progetto “nasce e da seguito all’interesse dei nostri studenti dimostrato durante la presentazione del lungometraggio 'Il violinista', una produzione Chapeau Films Italy, ambientato interamente nella nostra provincia e che ha coinvolto nelle riprese che si sono svolte nella Piazza Mercato di Domodossola anche alcuni dei nostri ragazzi come comparse. Mirko Zullo, regista del lungometraggio, è anche nostro docente ed è quindi nata spontaneamente l’opportunità di far scoprire e approfondire i mestieri del cinema, appunto, ai nostri studenti. Non da ultimo poi il Liceo Artistico del Rosmini International Campus ha una forte impronta alle professioni digitali, della pubblicità e dello spettacolo, e questa iniziativa rientra pienamente e vuole qualificare ulteriormente la nostra offerta didattica”.