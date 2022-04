Penne Nere in festa in Valle Vigezzo. Sabato 30 e domenica 1 maggio è infatti in programma l’ottavo Raduno Gruppi Alpini Valle Vigezzo e il 90esimo del Gruppo Alpini di Re.

Il programma prevede per stasera alle 21 presso la chiesa parrocchiale della Madonna del Sangue, “Canti Alpini”, con il coro della sezione Ana di Domodossola. E’ poi denso il programma della giornata successiva. Domenica 1 maggio alle 9 è fissato all’ammassamento presso la sede degli Alpini di Re, a Folsogno. A seguire, alle 9.30, l’alzabandiera e la sfilata verso il piazzale degli Alpini per l’inaugurazione del monumento con la partecipazione della Fanfara Alpina Ossolana. Alle 11 la Santa Messa presso la Basilica della Madonna di Re e la deposizione della corona al monumento ai Caduti. Infine alle 13 il pranzo presso la sala polifunzionale del Centro del fondo di Santa Maria Maggiore, allietato da Gianni e la sua fisarmonica.