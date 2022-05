La programmazione del Cinema Corso

Doctor Strange nel Multiverso della Follia

Il film diretto da Sam Raimi, vede il ritorno di Benedict Cumberbatch nei panni di Stephen Strange, il personaggio creato da Stan Lee e dal disegnatore Steve Ditko, comparso nell'Universo Marvel nel 1963. Il film vede Doctor Strange, il suo fidato amico Wong (Benedict Wong) e Wanda (Elizabeth Olsen), nota come Scarlet Witch, affrontare l'immensità del Multiverso, un concetto - a detta dello stesso Strange - di cui sanno ben poco. Grazie all'aiuto di alleati mistici, tra cui quelli già nominati e altri di nuova conoscenza, Dottor Strange questa volta affronterà le realtà alternative del Multiverso, che si riveleranno sia sconvolgenti che pericolose. Lo scopo di questa ardua missione è sconfiggere un misterioso nemico.

Regia: Sam Raimi

Genere: Azione, Fantasy

Cast: Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Michael Stuhlbarg, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor, Xochitl Gomez

Durata: 126 min

Giovedì 20.30

Venerdì 17.30 - 20.15 - 22.30

Sabato 15.15 - 17.30 - 20.15 - 22.30

Domenica 15.15 - 17.30 - 20.30

Lunedì 20.30

Martedì 20.30

Firestarter

Il film diretto da Keith Thomas, è un nuovo adattamento del classico thriller di Stephen King e racconta la storia di Charlie (Ryan Kiera Armstrong), una bambina con poteri pirotecnici, che si scatenano soprattutto quando lei è arrabbiata o quando soffre. I suoi genitori, Andy (Zac Efron) e Vicky (Sydney Lemmon), sono al corrente delle grandi abilità della figlia, ma cercano di nasconderla per evitare guai. Nonostante Vicky abbia insegnato a Charlie come controllare il suo potere, un'agenzia federale è a conoscenza di questa sua dote e vuole usarla a suo favore come arma di distruzione di massa, motivo per cui la famiglia spesso è in fuga.

Quando Charlie compie 11 anni, il suo potere cresce e quel fuoco sembra essere diventato più difficile da controllare, tanto da causare un incidente che rivela alla misteriosa agenzia la posizione della famiglia. È così che un agente (Michael Greyeyes) si mette subito in viaggio per rintracciare la famiglia e catturare finalmente Charlie, ma non sarà così semplice.

Il film è basato sull'omonimo romanzo del 1980 di Stephen King, pubblicato in Italia col titolo "L'incendiaria" da cui è stato tratto nel 1984 il film Fenomeni paranormali incontrollabili, diretto da Mark L. Lester, con protagonista una giovanissima Drew Barrymore nel ruolo di Charlie.

Regia: Keith Thomas

Genere: Thriller, Horror, Fantascienza

Cast: Zac Efron, Ryan Kiera Armstrong, Sydney Lemmon, Michael Greyeyes, Kurtwood Smith, Gloria Reuben,

Durata: 94 min

Giovedì 20.30

Venerdì 20.30 - 22.30

Sabato 20.30 - 22.30

Domenica 20.30

Lunedì 20.30

Martedì 20.30

Io e Lulù

Film diretto da Channing Tatum e Reid Carolin, racconta la storia del soldato Briggs (Channing Tatum), che si vede costretto a fare un viaggio lungo la costa del Pacifico per portare Lulu, il cane compagno di missioni belliche del sergente Nogales, al funerale di quest'ultimo, deceduto a causa di un incidente d'auto. Dopo diverse spedizioni in guerra il cane ha sviluppato un carattere per nulla facile e imprevedibile alle reazioni.

Durante il viaggio che li porta alla celebrazione, il soldato e la cagna stringono un forte legame e Briggs finisce addirittura per affezionarsi a Lulu.

Venerdì 17.30

Sabato 15.30 - 17.30

Domenica 15.30 - 17.30