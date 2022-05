A Beura, Druogno e Formazza si va verso candidature in solitaria per i sindaci uscenti

Tre i Comuni ossolani chiamati a votare il nuovo sindaco che li guiderà nei prossimi 5 anni. A meno di sorprese dell'ultimo minuto, domani alle 12 saranno solo tre le liste che saranno presentate, una per comune, a Beura con l'uscente Davide Carigi, a Druogno con l'attuale primo cittadino Marco Zanoletti e a Formazza con Bruna Papa che si candida per un nuovo mandato.

Unica preoccupazione l'astensionismo che per i Comuni significherebbe commissariamento

Nel giugno del 2017 a Beura erano state due le liste presentate per contendersi la maggioranza in Comune. Ad avere la meglio Davide Carigi, che anche quest'anno dovrebbe presentarsi con un a lista per dare continuità con un altro mandato. Carigi ottenne il 68,66% dei voti mentre lo sfidante, Virgilio Falcioni si fermò al 31,34%.

Corsa in solitaria probabile anche a Druogno dove si dovrebbe ricandidare Marco Zanoletti, ancora una volta senza contendenti come 5 anni fa.

Anche a Formazza si vota per la rielezione del sindaco e anche questa volta Bruna Papa non dovrebbe avere contendenti sulla strada per la sua rielezione.