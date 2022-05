Zanoletti a Druogno cerca il tris. Anche stavolta senza avversari

Marco Zanoletti a Druogno non avrà avversari se non l'astensionismo per la sua rielezione. Il sindaco uscente si ripresenta alle urne senza avversari come accaduto nel 2012 e nel 2017. Il nome della lista è sempre lo stesso, Funghi, e la squadra è composta pe rla maggioranza dagli stessi nome delle passate elezioni.

Ecco i candidati: Piergiacomo Andreoli, Giovanni Andreoli, Mauro Cantadore, Micaela Ferraris, Diego Filippini, Stefano Giordani, Andrea Rondoni, Carlo Rondoni, Donato Margaroli, Donatella Cheula, Paola Prelli.