Investimenti online: la formazione degli aspiranti investitori passa per la borsa virtuale

I numeri registrati negli ultimi anni dal mondo del trading online sono incredibili. Anche se non è possibile avere un dato ufficiale, secondo alcune stime in Italia ci sarebbero più o meno otto milioni di trader. La cosa da sottolineare è il ritmo con cui questo dato è cresciuto nel giro di pochissimo tempo: nel 2020 le iscrizioni sono aumentate del 40%, mentre l'anno scorso c'è stato un ulteriore balzello del 25%.

Sono numeri veramente impressionanti, sui quali sicuramente ha influito anche il fattore-pandemia, ma che sono il frutto di un lungo processo. Le piattaforme di negoziazione oggi sono stabili ed intuitive, i depositi minimi per iniziare ad investire sono alla portata di tutti e finalmente anche in Italia inizia ad esserci una migliore cultura finanziaria. I nuovi trader prestano maggiore attenzione alla loro formazione e sfruttano al meglio gli strumenti che hanno a disposizione, tra cui va segnalata anche la borsa virtuale.

Cos'è e a cosa serve la borsa virtuale

Una risorsa molto utile agli aspiranti traders che stanno muovendo i primi passi nel mondo degli investimenti digitali è la borsa virtuale, uno strumento che consente loro di effettuare delle simulazioni, mettendo in atto strategie e operazioni senza il rischio di perdere il proprio capitale. Con quelli che vengono solitamente chiamati conti demo, il trader ha la possibilità di fare un po' di pratica ed accumulare esperienza sul campo ma senza correre il rischio di perdere i suoi risparmi. L'utente, infatti, opera sullo scenario reale, ma utilizzando un capitale virtuale messo a disposizione dal broker.

Al giorno d'oggi accedere ai mercati finanziari è estremamente facile: una volta scelto l'intermediario basta completare una rapida procedura di iscrizione ed effettuare il primo deposito per iniziare ad investire. Questa grande semplicità di accesso però non deve far pensare che l'attività di trading sia altrettanto facile! Solo con studio, impegno, costanza, pratica e continuo aggiornamento è possibile ottenere dei risultati positivi.

I vantaggi dei simulatori di trading

Per quanto riguarda lo studio non c'è che l'imbarazzo della scelta: oggi in rete si possono trovare tantissime risorse gratuite di buonissima qualità. La pratica invece potrebbe essere pericolosa se fatta immediatamente con i soldi veri: chi muove i primi passi sui mercati finanziari inevitabilmente commette degli errori causati dall'inesperienza. La borsa virtuale consente di fare pratica in completa sicurezza, senza mettere a rischio i propri soldi.

Ma sarebbe un po' riduttivo pensare che i conti demo siano solo delle “palestre” per aspiranti trader. Le simulazioni sono strumenti preziosi per utenti di ogni livello, infatti anche quelli più esperti le utilizzano per provare le loro nuove strategie, prima di metterle in pratica sul conte reale. Inoltre la borsa virtuale permette al trader di prendere confidenza con tutti gli strumenti della piattaforma, ma soprattutto permette di imparare a gestire un aspetto un po' troppo sottovalutato, quello psicologico ed emotivo.

Non solo conti demo

Tutti i più importanti broker di trading online mettono a disposizione dei loro clienti la possibilità di esercitarsi sui conto demo in modo gratuito: eToro, XTB e IQ Option sono alcuni degli intermediari regolamentati più apprezzati sotto questo punto di vista e permettono agli utenti registrati di fare delle simulazioni anche prima di effettuare il deposito iniziale, che potrà essere fatto quando si deciderà di passare alla modalità reale.

Ma attenzione, le simulazioni non possono essere fatte solo tramite le piattaforme dei broker: anche Borsa Italiana ha predisposto uno strumento simile, chiamato, appunto, Borsa Virtuale. Tramite essa è possibile compare e vendere dei titoli in modo da creare un proprio portafoglio, osservare i grafici, impostare degli alert è così via. Si tratta di un simulatore sicuramente meno profondo rispetto ai conti demo dei broker, ma può comunque tornare utile a chi vuole avvicinarsi per la prima volta al mondo degli investimenti online.