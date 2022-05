Domobianca365, svelati gli eventi dell'estate. FOTO E VIDEO

Si è svolta alle 18 di ieri sera, mercoledì 18 maggio, in Cappella Mellerio la conferenza stampa di presentazione degli eventi che animeranno l’estate di Domobianca 365.

Dopo l’introduzione di Michele Marinello, Paolo Zanghieri, presidente del gruppo Altair che gestisce la stazione sciistica domese, ha illustrato gli impegni sostenuti per creare un offerta di prim'ordine nonostante le difficoltà oggettive come l’uscita da una stagione invernale senza neve e con le limitazioni per il Covid e i rincari dell’energia.

Il sindaco di Domodossola Lucio Pizzi ha rimarcato il sostegno dell’Amministrazione alla crescita del Lusentino, importante traino per il turismo e per l’economia locale. Il Primo Cittadino condivide la visione di fare della “la montagna di casa” un polo per le attività sportive all’aperto e di ritrovo per le famiglie.

Ad entrare nello specifico è stato il responsabile degli eventi e della comunicazione Federico Sciagata: “abbiamo voluto ripercorrere l’esperienza dei 20 eventi dell’anno scorso ampliandola, oltre agli eventi abbiamo investito in aree e giochi per i bambini e le famiglie, nella pista per le bici, apriremo 9 camere alla Baita Motti e continueremo a migliorare i nostri servizi”.

Il primo appuntamento sarà sabato 21 con l’apertura degli impianti che permetteanno di raggiungere il Moncucco in seggiovia, verrà aperto anche il Bike Park per gli appassionati del Downhill.

Verrà inoltre inaugurata la Zip Line che attraversa tutto l’alpeggio e sarà aperto il parco avventura intitolato a Matilde Cara.

Il 28 maggio sarà la volta della Cicloscalata memorial Walter Molini;

il 2 giugno si fsteggia la Repubblica con polenta, grigliata, concerti e dj set;

Il 4 giugno torneo di Beach Volley

Il 5 giugno la seconda edizione dell’evento enogastronomico Lusenvino con il raduno delle fisarmoniche alla Baita Motti;

11 e 12 giugno Luse Grill, verranno portati affumicatoi e verranno servite carni grigliate in modi differenti;

il18 torna la domobianca Vertical Race;

il 25 giugno il Mountai sound festival in memorial di Davide Galli.

Il 2 luglio gara di corsa serale dell’Avis;

3 luglio la Festa degli Sciclub;

9 – 10 luglio tornei di basket e street food al LuseBar

16 luglio concerto;

il 17 luglio raduno delle vespe e autostoriche e sarà incoronata miss Domobianca;

23 luglio il campionato italiano di “rimbalzello”

24 luglio Domobianca con gusto, evento enogastronomico itinerante;

il 30 e il 31 luglio il Luse-family, l’evento per famiglie in collaborazione con la ‘Grotta di Babbo Natale’.

Il 6 agosto l’evento astronomico Stelle e Telescopi con concerto

7 agosto gara di downihill

13 e 14 agosto la fiera d’estate

15 agosto festa di ferragosto

21 agosto il raduno per il 150° anniversario degli Alpini;

dal 22 agosto al 2 settembre Mountain Camp organizzato dallo Studio ABC di Domodossola;

il 27 e 28 agosto torneo di beach volley con cencerti e dj sets;

il 4 settembre la Festa del Volo con parapendii, mongolfiere, elicotteri, ecc.

il 5 settembre Chef in quota con lo chef stellato Entrico Bartolini;

11 settembre escursioni dedicate ai diversamente abili

18 settembre gara di trial;

25 settembre Festa d’autunno con castagnata in ricordo di Matilde Cara;

Il programma estivo si concluderà il 9 ottobre con il Trail del Calvario