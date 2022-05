Interlinea e Bruno Gambarotta ricordano Benito Mazzi al Salone del Libro

“È stato il vero cantore della Valle Vigezzo come Dante Graziosi, suo amico ed estimatore, lo è stato della Bassa Novarese e Interlinea è orgogliosa di avere in catalogo le sue opere letterarie maggiori, a cominciare da 'Nel sole zingaro' con cui fummo in finale al premio Strega” è il ricordo di Benito Mazzi da parte di Roberto Cicala, editore di Interlinea, che ha preparato la nuova edizione del capolavoro dell’autore ossolano con la prefazione di Bruno Gambarotta.

E sarà proprio il giornalista torinese a presentarla al Salone del Libro di Torino domenica 22 maggio alle 15.15 allo stand dedicato agli incontri. Gambarotta ha conosciuto personalmente Mazzi in occasione del festival letterario vigezzino “Sentieri&Pensieri”, del quale è direttore artistico.