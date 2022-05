'Il Respiro dei Monti', secondo concorso letterario con il patrocinio di Uncem

Dopo il successo del primo concorso nazionale di racconti inediti del 2021, Jeet Write Do e LAReditore propongono la seconda edizione, riservata a racconti inediti che parlino di montagna e cura per la terra necessita. Con il concorso 'Il Respiro dei Monti...', patrocinato da Uncem saranno selezionati 10 autori per dieci racconti incentrati sul “prendersi cura” delle valli e delle cime in ogni sua forma.

“Il volume sarà stampato con una forma di crowdfunding ‘ibrido’, perché -così Jeet Write Do- abbiamo già deciso che l’antologia sarà pubblicata, con la copertina che si può vedere nella locandina del concorso, e non ci sarà dunque un obiettivo prefissato da raggiungere – spiega Andrea Garavello, titolare LAReditore – Tuttavia, da parte degli autori non ci sarà alcun costo da sostenere, dovranno solamente impegnarsi a promozionare il pre-acquisto durante il periodo di editing e correzione bozze, che precederà la stampa vera e propria, di modo da limitare i costi e tarare quello che sarà il numero di copie”.

I racconti, della lunghezza massima di 30.000 caratteri, dovranno essere inviati all’indirizzo e-mail talent.scout@jeetwritedo.it entro il 15 giugno, e dovranno trattare, nei modi più disparati, il tema del ‘prendersi cura’ della montagna, dalle valli fino alle cime, di modo che la presenza umana possa rappresentare per la montagna un valore aggiunto, una presenza costruttiva e non distruttiva.

“La premiazione del concorso si terrà in occasione della prossima rassegna Scritto Misto, quest’anno al Forte di Fenestrelle – conclude Garavello – e il tema di quest’anno sarà proprio il ‘prendersi cura’, delle cose, ma soprattutto delle persone”.

Ulteriori informazioni e regolamento sul sito www.jeetwritedo.it