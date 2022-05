Nuova 'casa' per Carlo Valentini: dopo l'addio alla Lega approda a Fratelli d'Italia

“C’è grande fermento nelle ultime settimane nel partito di Giorgia Meloni, molti si sono avvicinati al movimento e hanno chiesto di tesserarsi. Insieme alla nuova ondata di iscritti c’è Carlo Valentini, che ha portato con sé una ventina di persone e la richiesta di aprire un nuovo circolo territoriale di FdI” spiega il coordinatore provinciale di FdI Vco, Davide Titoli.

“Al momento - così Titoli - esistono due circoli territoriali in Ossola, che sono quello di Domodossola presieduto da Angelo Tandurella e quello dell’Ossola che era presieduto da me e momentaneamente non aveva più un presidente. Ho quindi affidato l’incarico a Carlo che sono certo lavorerà per fare crescere il partito e meriterà la fiducia affidatagli. Per noi è un piacere accogliere nuove energie positive, le porte di FdI sono aperte a tutti i cittadini ed amministratori che hanno a cuore il nostro Paese ed il nostro territorio”.