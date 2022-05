Un anzaschino fra gli atleti azzurri della giovanile di fondo

La FISI ha annunciato le squadre giovanili di sci di fondo per la stagione 2022/23. Il direttore agonistico Freddy Stauder ha confermato gli allenatori della passata stagione, nella quale sono arrivati diversi risultati di rilievo, Luciano Cardini e Michela Andreola.

La squadra sarà formata da sei atlete ed altrettanti atleti, alcuni già Under 23, altri invece ancora Juniores, come deciso dalla direzione agonistica per dare anche continuità di lavoro. Inoltre, vi sarà anche una squadra AIN, guidata dal tecnico Corrado Vanini, formata da quattro maschi e altrettante femmine, in questo caso appartenenti esclusivamente alla categoria Juniores.

Nella squadra giovanile maschile è entrato anche Mauro Balmetti di Ceppo Morelli, altro atleta cresciuto nello Sci Club Valle Anzasca ed approdato alla maglia azzurra e oggi tesserato per le Fiamme Oro di Moena. Complimenti a lui e al Direttivo dello Sci Club Valle Anzasca del presidente Silvio Pella e agli allenatori e preparatori, Riccardo Ronchi e Aldo De Gaudenzi.