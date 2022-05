A Ornavasso torna 'Soccorso in Festa'

Torna dopo 2 anni di stop forzato a Ornavasso l'attesa festa organizzata dal Corpo volontari del soccorso di Ornavasso.

L'edizione 2022 di 'Soccorso in Festa' si apre questa sera, 27 maggio, con gli Eiffel65: il duo di eurodance formato da Maury Lobina e Jeffrei Jey Randone si esibirà in un concerto a pagamento dove proporranno i loro successi che dagli anni ‘90 sino ad oggi hanno fatto ballare milioni di persone in tutto il mondo. Il biglietto costa 15 euro, a seguire la musica continuerà con il dj set di Veleno.

Sabato 28 maggio sarà la volta di Celebrety Stars: 12 componenti e tutte le migliori hit delle icone femminili della musica pop, dagli anni 80' ai giorni nostri. Impersonator, live band, corpo di ballo, effetti speciali e repliche dei costumi in uno show stupefacente e dinamico adatto a grandi e piccoli. Sul palco saranno riproposte le hit di Lady Gaga, Katy Perry, Madonna, Raffaella Carrà, Abba, Gala, Euritmics, Britney Spears, Cindy Lauper, Spice Girls, SIA, Dua Lipa, Rihanna, Shakira, Gery halliwell, e molte altre in uno spettacolo senza precedenti. La serata proseguirà con dj Veleno.

Domenica 29 maggio sarà la volta della Shary band: dopo essere stata band rivelazione 2004, si attesta attualmente come TOP Band nel panorama settoriale nazionale, con oltre 200 date annuali. È divenuta sinonimo di sano divertimento, di bagni di folla e di grande energia, sempre ed ovunque. Nel gennaio 2006 è diventata ufficialmente il tributo nazionale alla disco dance, arricchendo il proprio spettacolo di medley che vivono e raccontano gli ultimi 60 anni di musica ballabile, riarrangiata in timing attualissimo. Chiuderà la serata Dj Veleno con il suo set.

Mercoledì 1 giugno ci sarà il Karaoke Moderno, mentre venerdì 3 le cover del miglior rock con Bobby Trap.

Sabato 4 giugno la musica dance dei Explosion, il primo Energy Disco Show italiano.

Domenica 5 giugno le cover rock dei Rad1.

Venerdì 10 giugno un altra serata dove è previsto il biglietto con Dj Matrix e Cristian Macchi.

Sabato 11 giugno concerto dei Musica Illecita e chiuderà la kermesse Dejavou domenica 12 giugno.

Tutte le sere si potranno gustare pizze, hamburger e la griglia. Tutti i proventi sovvenzioneranno l’associazione Corpo Volontari del Soccorso di Ornavasso.