L’Associazione Figli della Miniera inaugura la storica Polveriera di Pestarena

L’Associazione Figli della Miniera, in occasione della 14ª Giornata Internazionale delle Miniere che si celebrerà domenica 29 maggio, inaugurerà la storica polveriera un tempo utilizzata dalla società AMMI, quella che ha estratto l’oro del Monte Rosa.

La Polveriera sorge lungo il “Sentiero dei Minatori” appena fuori dal paese di Pestarena. È stata perfettamente ristrutturata dalla società Luisin di Villladossola. Dotata di gabbia di Faraday (sistema in grado d'isolare l'ambiente interno da un qualunque campo elettrostatico presente al suo esterno).

Qui, grazie alla collaborazione fra i fratelli Vincenzo e Guglielmo Nanni e alla disponibilità tecnica di Angelo Scandroglio è stato allestito il “Presepe del Minatore” (impianto fisso visibile tutto l’anno). Il presidente dell’Associazione, Vincenzo Nanni dice: «L’allestimento minerario è stato realizzato in ricordo di Angelo lacchini , memoria storica delle miniere d’oro del Monte Rosa».

Il tutto è realizzato su una base di polistirene ad alta densità (non polistirolo !!) molto facile da lavorare, con ricopertura in gesso e rifiniture con materiali di vario genere, dipendentemente dal dettaglio da realizzare: ad esempio, mi piace ricordarlo, tutte le tonalità ocra e terra di Siena sono realizzate usando come pigmento il fango, essiccato, della Peschiera.

Tutte le polveri e i sassi sono ricavati macinando un paio di piode del vecchio tetto di casa Nanni; sono incastonati alcuni pezzi (regalati da Guglielmo e Vincenzo) che recano pagliuzze di minerale aurifero.