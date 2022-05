Convenzione delle Alpi, nel 2012 a Domodossola nasceva il primo info-point

Ars.Uni.Vco segnala che sul mensile di cultura, ricerca pedagogica e orientamenti didattici 'Nuova Secondaria' di maggio è stato pubblicato un articolo che approfondisce il ruolo della Convenzione delle Alpi e in particolar modo del primo infopoint che fu costituito a Domodossola nel 2012.

Come scritto sulla scheda di presentazione di Ars.Uni.Vco per “agevolare l'attuazione degli obiettivi della Convenzione delle Alpi e per essere più vicino al territorio, il Segretariato permanente ha deciso di stipulare dei Protocolli di Intesa con alcune organizzazioni al fine di attivare degli Info-Point a livello locale.