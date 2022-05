Hacker, Magliano: "Ogni dieci giorni va a segno un attacco contro le Istituzioni"

"Gli hacker utilizzano, per i loro scopi illeciti, metodologie all'avanguardia, di fronte alle quali le difese delle Istituzioni sono spesso inadeguate: forze in campo, al momento, molto squilibrate. Ecco perché chiederò, nella seduta del Consiglio Regionale in programma martedì prossimo, di discutere subito la mia mozione che chiede di inserire, tra quelle della Giunta Regionale, la delega alla Cybersicurezza. Il mio atto è fermo all'ordine del giorno da oltre sei mesi". Lo dichiara il capogruppo dei Moderati in Consiglio regionale, Silvio Magliano.



"CSI Piemonte rende noto che ogni anno vanno a segno oltre 30 attacchi hacker (innumerevoli altri sono sventati) contro strutture pubbliche della nostra regione. Un Comune piemontese su tre non ha ancora comunicato il nominativo del proprio responsabile della sicurezza dei dati. Proprio la Pubblica Amministrazione e la Sanità (preziose sono le informazioni relative alla salute dei cittadini: a livello nazionale si sono registrati 800 attacchi nell'ultimo triennio) sono tra i principali bersagli degli hacker".



"Che la Cybersecurity sia ormai un'assoluta priorità è un fatto riconosciuto da tutti, a maggior ragione alla luce dell'aumento dei rischi dati gli scenari di guerra in Ucraina. I sistemi informatici sono ormai a tutti gli effetti obiettivi primari. La Regione Piemonte ha il dovere di difendersi. È dello scorso novembre la mia mozione in Consiglio Regionale del Piemonte per chiedere di introdurre la funzione di sicurezza informatica aggiungendo una nuova delega in capo all’Assessorato competente in materia. Mi auguro ora che il mio atto approdi in Aula e che trovi il sostegno di tutte le forze politiche a Palazzo Lascaris".