Ultimi giorni per iscriversi al weekend “L’avventura del benessere" al Devero

Ultimi giorni per iscriversi a “L’avventura del benessere” organizzata dalle Aree Protette dell'Ossola. La terapia dell’avventura abbina il brivido di diverse attività outdoor in montagna a una riflessione di gruppo sulle emozioni e i comportamenti che l’esperienza ha generato. Dopo il successo dell’“edizione zero” dello scorso settembre il 4 e 5 giugno l'alpe Devero ospita un nuovo appuntamento per chi desidera sperimentare di persona i benefici di questo innovativo approccio già largamente diffuso oltreoceano.

Grazie al progetto Healps2, che sostiene parte delle spese per questa proposta turistica all'avanguardia, il prezzo per partecipante è di 132 Euro, che comprendono due giorni di esperienza di adventure therapy, due professionisti accompagnatori (guida e psicologo) per l’intero weekend e l’accoglienza in rifugio con servizio di mezza pensione. È esclusa la spesa per il parcheggio dell’auto. L’attività si svolgerà in gruppi di 8 persone ciascuno.