Escursioni estive con le guide nei Parchi ossolani

Tornano le escursioni estive insieme alle guide dei Parchi ossolani. Da giugno a fine agosto è possibile scoprire le bellezze e le storie che meglio raccontano le aree protette del territorio grazie alle proposte escursionistiche guidate.

Il prossimo appuntamento in programma è il 2 giugno con il tour intorno al lago di Antrona insieme alla guida Arianna Bertoni. (Per info 347 910 3100 o mail abertoni@hotmail.it ).

Per avere informazioni sulle singole escursioni, è possibile contattare direttamente le guide via mail o al telefono, come indicato nel programma disponibile sulla pagina Facebook delle Aree Protette.