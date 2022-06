A Malesco la Sagra dei Rundìtt, turtei e turte ad San Per

Un week end all’insegna della cucina tradizionale, in cui i runditt saranno gli indiscussi protagonisti con altre pietanze maleschesi ed eccellenze del territorio piemontese, attività e passeggiate per famiglie, prove pratiche, buona musica e tanto altro ancora per la 6^ edizione della Sagra “Runditt, turtei e turte ad San Per”.

Sabato 4 e domenica 5 giugno, si svolgerà nel Giardino della Casa Parrocchiale di Malesco, la sagra dedicata alle prelibatezze del territorio, i runditt (Comunità del cibo di Slow Food che ha ottenuto il marchio De.Co dal Comune di Malesco), i cosiddetti “turtei”; deliziose frittelle abbinate a prodotti dolci e salati e per finire la deliziosa torta panelatte , a Malesco chiamata, Turte ad San Per e dedicata ad uno dei Santi Patroni.

Sabato sera a partire dalle ore 18, l’Accademia vi aspetta per un Aperi-cena in compagnia di Dj Jacopo.

Domenica 5, dalle 11, sarà possibile degustare piatti della tradizione, arricchiti da eccellenze piemontesi e specialità a km zero. Come per le passate edizioni, anche la 6^, sarà caratterizzata da una serie di proposte culinarie che includono un menu vegano ma anche gluten free, accompagnate da birre artigianali del “Birrificio Balabiòtt”.

Il pranzo sarà allietato dalle note del gruppo musicale Low Town e novità del 2022.

Le attività collaterali che arricchiranno la giornata. Al mattino in compagnia di Arianna si potrà partecipare a:

“In cammino con il dolce Chiccolino” che include una breve escursione e attività ludico-didattica, legata al tema dei cereali.

Nel pomeriggio, sempre rivolto alle famiglie, l’iniziativa “Tra storie, giochi e curiosità”, gioco a tappe nel centro storico e a seguire prove pratiche che avvicineranno il pubblico alla preparazione dei runditt. Sarà possibile inoltre visitare il lavatoio, partecipare in autonomia al “Gioco del Berzèlesk”, una rivisitazione del famoso gioco dell’oca con i personaggi dell’Ecomuseo, il cui kit e il regolamento, potranno essere ritirati, direttamente alla cassa della sagra o in Pro Loco.

Sarà sempre disponibile e visitabile la mostra permanente “Facciamo rivivere il paese”, promossa dall’Accademia dei runditt e dedicata ai personaggi storici, ai mestieri e alle tradizioni del paese.