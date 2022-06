Locarno festeggia i 75 anni del Film Festival

In occasione del 75° anniversario del Locarno Film Festival la regione del Locarnese e Valli offre alla popolazione un’interessante occasione d’incontro e di avvicinamento al Festival, opportuno omaggio al di fuori dei dieci giorni dell’avvenimento cinematografico nazionale per eccellenza. Nasce così l’idea di proporre una rassegna di cinema all’aperto itinerante, portando l’esperienza del grande schermo in otto suggestive località della regione.

Programma

Le seguenti proiezioni avranno inizio alle ore 21:30, dopo una breve presentazione del progetto e del Locarno Film Festival:

Venerdì 3 giugno 2022 – Lido di Locarno: Little Miss Sunshine , di Jonathan Dayton e Valerie Faris

, di Jonathan Dayton e Valerie Faris Venerdì 10 giugno 2022 – Portigon di Minusio: Europa ’51 , di Roberto Rossellini

, di Roberto Rossellini Venerdì 17 giugno 2022 – Piazza di Sonogno: American Graffiti , di George Lucas

, di George Lucas Sabato 25 giugno 2022 – Lido di Tenero: I basilischi , di Lina Wertmüller

, di Lina Wertmüller Venerdì 1 luglio 2022 – Piazza di Cevio: Il legionario , di Hleb Papou

, di Hleb Papou Venerdì 8 luglio 2022 – Meriggio di Losone: Das Leben der Anderen , di Florian Henckel von Donnersmarck

, di Florian Henckel von Donnersmarck Sabato 16 luglio 2022 – Centro Sociale Onsernonese a Russo: I soliti ignoti , di Mario Monicelli

, di Mario Monicelli Venerdì 22 luglio 2022 – Sagrato di Vira-Gambarogno: Magnificent Obsession, di Douglas Sirk



A queste otto proiezioni seguiranno due proiezioni all’aperto proposte dal LocarnoKids in collaborazione con Ascona:

Mercoledì 27 luglio 2022 – Piazza Torre Ascona: Nachtwald , di André Hörmann

, di André Hörmann Giovedì 28 luglio 2022 – Piazza Torre Ascona: Wolf Children - Ame e Yuki i bambini lupo, di Mamoru Hosoda

Eventuali spostamenti in caso di maltempo verranno puntualmente segnalati sul sito web e sui canali social (Facebook e Instagram)

Selezione dei film

La selezione dei film è a cura del Direttore Artistico del Locarno Film Festival, Giona A. Nazzaro, il quale propone alla popolazione otto entusiasmanti titoli che hanno fatto la storia del Festival e che continuano a suscitare grandi emozioni a qualsiasi età.

I film saranno mostrati in lingua originale (italiano, francese, tedesco o inglese) e sottotitolati in italiano, in maniera da rendere l’esperienza accessibile al pubblico della regione.

Partecipa e vinci !

Durante tutte le serate tra il pubblico verrà estratta una persona che riceverà un abbonamento generale, gentilmente offerto dal Locarno Film Festival, per partecipare alla 75esima rassegna del Locarno Film Festival che si terrà dal 3 al 13 agosto.

Inoltre sui canali social verranno proposti dei concorsi per poter vincere ulteriori entrate al Locarno Film Festival.