Frana di Re, martedì riapre a fasce orarie la statale 337

Riapre al transito il collegamento viario internazionale Domodossola-Locarno. Da martedì 7 giugno, alle 5, si potrà nuovamente circolare tra Re e il confine di Camedo-Ribellasca anche se solo a fasce orarie (la strada rimarrà infatti chiusa dalle 8.30 alle 12.30 e poi dalle 13.30 alle 17).

Sono infatti terminati i lavori urgenti di sistemazione della carreggiata dopo il cedimento dell’asse stradale che era verificato lo scorso 18 maggio. “Da martedì mattina riaprirà la strada a fasce orarie – conferma il sindaco di Re, Massimo Patritti -. Intanto proseguono i lavori di messa in sicurezza del versante, sono state tagliate alcune piante e iniziato la posa della barriere paramassi".

Resta invece ancora chiusa, per ora, la linea ferroviaria internazionale (è comunque sempre attivo un servizio di bus sostitutivo) mentre vengono garantiti i treni regionali.

Con la riapertura del transito lungo la statale 337, possono tirare un sospiro di sollievo i tanti frontalieri ossolani che quotidianamente raggiungono il Canton Ticino dalla Valle Vigezzo. “Rimane però il grave disagio per i lavoratori turnisti, a riguardo si sta già interessando il sindaco di Re per cercare di ottenere delle fasce di apertura più ampie e quindi di evitare a tanti frontalieri turnisti di dover passare ancora per la Cannobina, con un evidente allungamento dei tempi di percorrenza per recarsi al lavoro” fa sapere Antonio Locatelli, dal Comitato frontalieri Vco.