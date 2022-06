Le previsioni meteo per il fine settimana

E’ atteso un miglioramento, con tempo prevalentemente stabile per oggi. “Dalle prime ore di domenica – si legge nell’ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - nuovo marcato aumento dell'instabilità su zone montane e pedemontane alpine occidentali e settentrionali e sull'alto Piemonte, con rovesci e temporali fino al pomeriggio. A seguire l'instaurarsi di venti di foehn nelle vallate alpine occidentali favorirà un miglioramento con il ripristino di condizioni più stabili previste per lunedì”.

SABATO 4 GIUGNO 2022

Nuvolosità: cielo poco o parzialmente nuvoloso, con formazione di cumuli pomeridiani sui rilievi. Precipitazioni: isolati rovesci pomeridiani a ridosso dei rilievi alpini. Zero termico: in lieve aumento sui 4100-4300 m. Venti: moderati occidentali sulle Alpi, in rotazione da sudovest ed in intensificazione sulle creste tra Alpi Cozie meridionali e Marittime nel corso della serata; deboli o localmente moderati sudoccidentali sull'Appennino. Calmi o deboli a regime di brezza altrove, in moderato rinforzo da sud da metà pomeriggio tra Astigiano ed Alessandrino

DOMENICA 5 GIUGNO 2022

Nuvolosità: irregolarmente nuvoloso con addensamenti più consistenti a ridosso delle vallate alpine occidentali e settentrionali; più soleggiato al mattino sul settore meridionale. Generale attenuazione della nuvolosità dal tardo pomeriggio. Precipitazioni: rovesci e temporali moderali o forti già dalla mattinata su zone montane e pedemontane alpine occidentali e settentrionali e pianure dell'alto Piemonte; rovesci sparsi e meno intensi altrove nel corso della giornata; fenomeni sporadici o del tutto assenti al confine con la Liguria. In esaurimento in serata. Zero termico: in calo sui 3800-4000 m; in rialzo a fine giornata sui 4000-4200 m. Venti: moderati o forti da sudovest in montagna, in rotazione da nordovest in serata; condizioni di foehn in serata nelle valli occidentali. Deboli variabili altrove. Altri fenomeni: locali grandinate in corrispondenza dei temporali più intensi.