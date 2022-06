È nata ‘Alternativa’ la nuova rivista di Alternativa A…

È stata presentata venerdì 3 giugno, a casa Don Gianni, la ''nuova'' rivista di ‘Alternativa A…’.

Nata nel 1984, e guidata sino alla sua morte da don Antonio Visco, ha dato voce all’associazione e alle sue cooperative in un contesto circoscritto alla Valle Antrona e all’Ossola, per poi aprirsi alle nuove realtà che andavano via via configurandosi.

Nel corso del 2021 è iniziato un momento di transizione essendo le esigenze comunicative e la società stessa cambiate nel corso degli ultimi anni, proponendosi di diventare uno strumento d’informazione, comunicazione e formazione per gli operatori sociali, volontari ed amministratori pubblici locali, ai quali spetta il potere decisionale sulle politiche sociale dei propri enti.

Per il rilancio della pubblicazione è stato necessario un ridisegno contenutistico, mantenendo e riqualificando le tradizionali aree informative ad esempio ampliando le aree dedicate alle riflessioni e agli approfondimenti di cultura sociale e inserire nuove rubriche periodiche.

Inoltre è stata rivista la grafica del periodico rendendolo esteticamente più gradevole e funzionale.

La rivista sarà fruibile anche online e le copie cartacee saranno prodotte e inviate in maniera sostenibile.

Anche il nome ha avuto un cambiamento, da ‘Alternativa A periodico d’informazione Casa Don Gianni’ a ‘Alternativa’, questa variazione vuole essere il segno di un passaggio da un organo interno delle associazioni e delle cooperative che gravitano intorno a Casa don Gianni ad un apertura verso un pubblico molto più vasto nelle aree attualmente di competenza dell’Associazione, ossia il Verbano e l’Ossola, per poi estendersi a tutta la provincia.