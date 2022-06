Soms, Silvana Da Roit presenta il romanzo 'La scatola di latta'

“Come scriveva Isabel Allende 'c’è un momento in cui il viaggio iniziato non può più essere interrotto, corriamo verso una frontiera, passiamo attraverso una porta misteriosa e ci svegliamo dall’altra parte, in un’altra vita'. Il viaggio citato dalla Allende è una grande metafora non solo della morte, come nel caso specifico, ma del suo lato intrinseco, la vital in tutti i suoi aspetti a partire dalla maternità, dal venire al mondo.