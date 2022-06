A Piedimulera torna la festa patronale di sant’Antonio

Torna a Piedimulera la Festa patronale dopo due anni di stop causa della pandemia. La Festa di sant’Antonio sarà curata dagli “Amici in piazza”

Questo il programma:



Venerdì 10 giugno :

Ore 19.30 - Intera serata dedicata a tutti i grandi successi anni 90/2000 dance ed anche revival interamente suonati Live dagli “Elemento 90”.



Sabato 11 giugno :

Ore 11.00 Consegna diplomini ai Bimbi dell’Asilo Infantile di Piedimulera “Cav. Luigi Molteni”.

Ore 12.00 - Pranzo e a seguire giochi in allegria

Ore 21.30 - Serata musicale con “I Vino” - Il gruppo nasce alla metà degli anni “80” quasi per scherzo. Invece la cosa è continuata.... Il loro repertorio spazia dal blues al R’n’B con qualche licenza rock

Ore 23.30 - “Tanza DJ Set’’.



Domenica 12 giugno, festa patronale di S. Antonio

Ore 08.30 - Sagra di Pesca alla trota a cura dell'Associazione Pescatori Sportivi di Piedimulera

Ore 09.00 - A cura della società Pallavolo “Rosaltiora” Piedimulera e Verbania Torneo di Beach Volley.

Ore 10,30: S. Messa solenne in onore del Santo Venerazione della Reliquia e benedizione del paese seguirà la distribuzione del pane di S. Antonio.

Ore 12.30 - Pranzo con menu atleta e grigliata mista di carne

Ore 20.30 - Il Club Alpino Italiano Sezione di Piedimulera in ricordo di Paolo Nebiolo presenta il Concerto del Coro Polifonico Femminile “Gaudium"

Ore 21,30- “Raul Donovan Band ’- Tributo ufficiale alla Disco Dance 360

Ore 24 QQ— Estrazione premi lotteria.

Per tutto periodo della festa, nel piazzale adiacente alla palestra comunale in via Braille, aprirà il ristorante “AMICI IN PIAZZA " con Menu della tradizione Italiana con ottime specialità alla griglia, tutte le sere dalle ore 19.30.