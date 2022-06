Domodossola, truffatrici cercano soldi per Casa Letizia

Bussano alla porta chiedendo soldi per Casa Letizia ma i frati cappuccini non hanno delegato nessuno a raccogliere fondi per la struttura che anni ospita persone in difficoltà e profughi.

La conferma che si tratti di persone non autorizzate arriva dai frati che abbiamo sentito dopo che alcune persone del rione domese della Cappuccina ci hanno segnalato che oggi due donne hanno bussato alla porta dei condomini per chiedere offerte per Casa Letizia. Una delle persone che ha aperto, insospettitasi, ha detto loro che avrebbe informato i frati: le due donne si sono allontanate in fretta e furia.