Dopo 30 anni ritornano i fuochi d’artificio per la patronale di Dissimo

Al via oggi la tre giorni della patronale di Dissimo, un evento che tradizionalmente dà il via a tutte le feste estive in Valle Vigezzo. Un ricco programma, fino a domenica. E con una novità.

“Dopo circa trent’anni ritorna lo spettacolo pirotecnico, l’appuntamento è per stasera alle 22, quest’anno abbiamo voluto riproporre i fuochi, anche come segnale dopo la pandemia, per ripartire alla grande” spiega il sindaco di Re, Massimo Patritti. I festeggiamenti si apriranno alle 18 con il punto di ristoro, quindi alle 21 la serata danzante con “Gianni”.

Alle 22 lo spettacolo pirotecnico della ditta GFG Pyro e dalla mezzanotte musica con dj. Sabato alle 12 pranzo con prodotti tipici alla griglia mentre dalle 14.30 spazio ai giochi per bambini; quindi cenone, alle 19 e la serata danzante con l’orchestra “Tikozzi Band". Domenica: alle 12 pranzo con prodotti tipici alla griglia: alle 14.30 Sant Messa, Vespri e processione con la partecipazione della Banda Alpina di Malesco; alle 19 cenone e alle 21 la serata danzante con l’orchestra “I vicini di casa”