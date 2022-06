Alpinista svizzero disperso da ieri in alta Valle Formazza

Scattate nella notte le ricerche di un alpinista svizzero che non ha fatto rientro.

L'uomo aveva lasciato la macchina a Riale per un'escursione in quota che prevedeva il passaggio sulla via di Cresta passando dal Kastelhorn e dal Pizzo Cavergno per poi portarsi al Basodino.



Nella notte un elicottero della Rega abilitato al volo notturno ha già sorvolato la zona con esito negativo. Sul posto stanno operando i volontari del Soccorso Alpino, i militari del Sagf e i Carabinieri, oltre ai Vigili del fuoco.