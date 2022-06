Referendum e comunali, i dati dei votanti delle 12

Primi dati dopo 5 ore di apertura delle urne. Alle 12 nel Vco ha votato poco più del 6% degli elettori per i referendum. Più alta l'affluenza nei comuni dove si vota anche per l'elezione del sindaco. Fanalino di coda Omegna con il 13,78% contro il 18,94% di 5 anni fa. Il numero maggiore di elettori a Trarego che alle 12 registrava oltre il 30%, quasi 3 punti percentuali in più rispetto a 5 anni fa. A Druogno e Beura ha votato il 18,12% degli elettori, a Formazza poco oltre il 15%, a Brovello il 20%, a Gurro il 16,51%.