Ciclismo, Fighetti e Maffei in evidenza a Rocca Canavese

Fighetti e Maffei in evidenza stamattina nel 2° trofeo 'Pluto e i suoi amici' di ciclismo. Nella corsa di Rocca Canavese, riservata agli Esordienti, i due portacolori del Pedale Ossolano hanno conquistato rispettivamente il 2° e 4° posto. Davide Fighetti si è piazzato secondo dietro il vincitore Samuele Brustia dello Young BIkers Team Balmamion, mentre Mirko Lucas Maffei è giunto quarto tra i 20 ciclisti partiti per questa gara di 35 chilometri sulle strade del torinese.

Sempre a Rocca Canavese, da registrare il 10° posto di Alessandro Ruga (Pedale Ososlano) nella corsa per Esordienti 2° vinta da Gregorio Acquaviva dello Young Bikers team Balmamion. Al via 35 ciclisti per un percorso di 35 chilometri.

Una buona domenica dunque per i colori ossolani.