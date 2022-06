Villadossola, un lettore: “Rischio amianto per l'ex ambulatorio via Boldrini?”

Riceviamo e pubblichiamo.

Non per polemizzare assolutamente, ma qualcosa non mi torna. Più volte da semplice cittadino ho chiesto lumi con foto, sull'inutilizzo dell'ex ambulatorio di via Boldrini, ad Amministrazioni precedenti ed attuali, ricevendo risposte del tipo: "è di proprietà dell'ASL che ci vorrebbe restituire, ma potremmo accettare solo dopo che l'avessero bonificata dall'amianto, motivo per il quale la stessa ASL l'ha dichiarata malsana...". Fin qui ritengo la rinuncia delle Amministrazioni corretta. Ora leggo di una "approvazione all'unanimità in consiglio comunale, della messa a disposizione in comodato d'uso da parte di ASL VCO come struttura ad attività didattiche per le scuole medie...".