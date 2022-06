Era in ferie in Umbria, ma non ha rinunciato a correre e conquistare il sesto posto nel trofeo Biesse Medica, memorial Bartolini.

Edoardo Ietta, portacolori del Pedale Ossolano, si è piazzato sesto nella gara per esordienti in programma domenica a Mocaiana, frazione di Gubbio, in Umbria. Al via 47 corridori, su un tracciato di 35 chilometri. La corsa è stata vinta da Edoardo Fiorini del Pedale Chiaravallese.