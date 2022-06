Da Parigi più vicina a Macugnaga con il Trenino Verde delle Alpi

La nuova grande Parigi ha quasi 12 milioni di abitanti ed è la città europea più popolosa. Chi ha vissuto gli anni 1970 potrà ricordarsi dei tantissimi francesi che arrivavano sul Lago Maggiore con i treni notturni, oppure con il famoso Trans Europ Express - Cisalpin.

Un esempio? Uno splendido viaggio Parigi-Macugnaga all'insegna dei panorami mozzafiato e della sostenibilità ambientale. Si sale sul TGV (300 km/h), si prosegue quindi con l'Intercity ed "il trenino“ che regala la visione di una magnifica natura davanti al finestrino. Alla fine il pullman Comazzi porta su, fino a Macugnaga; oppure alle altre destinazioni nel VCO come potrebbero essere San Domenico o i laghi. Basta solo scegliere dove fermarsi.

Una buona informazione è sempre la base di un turismo di qualità. Viaggiare in modo ecologico è quello che la Provincia VCO e la città di Domodossola hanno come obiettivo insieme alla Regione Piemonte e gli amici svizzeri e parigini, per i quali viaggiare con i mezzi pubblici è la normalità.