È stata riaperta la seggiovia Sagersboden, che per la stagione estiva torna ad accogliere escursionisti, amanti della montagna e famiglie in cerca di relax e natura.

L’impianto sarà operativo per tutta la stagione, confermandosi come punto di partenza per diversi itinerari, quali ad esempio quelli per raggiungere il rifugio Città di Busto o il lago Kastel. Tutte le informazioni sugli orari e le tariffe sono disponibili sul sito www.valformazza.info.