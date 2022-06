Macugnaga, all’alpino Silvio Pella il 40° Premio Fedeltà alla montagna

A Macugnaga fervono gli ultimi preparativi organizzativi per ospitare gli eventi collegati alla consegna del 40° Premio Fedeltà alla Montagna che il prossimo 16-17 luglio sarà consegnato all’alpino Silvio Pella del Gruppo di Macugnaga.

Il capogruppo di Macugnaga, Carlo Lanti, traccia il quadro della situazione: "È la seconda volta, quest’anno, che Macugnaga ospita un grande evento della nostra Associazione: dopo il 44° Campionato Nazionale ANA di sci alpinismo è la volta del Premio Fedeltà alla Montagna, assegnato a Silvio Pella, un alpino del nostro Gruppo. Per la verità. questa manifestazione avrebbe dovuto tenersi due anni or sono, ma l’emergenza Covid ha obbligato a rinviarla a questa data.

Nella mia veste di capogruppo ritengo doveroso far intendere che il prestigioso premio non è stato assegnato al Gruppo Alpini di Macugnaga, ma ad un suo associato e che il merito è tutto suo.

Il Gruppo è molto orgoglioso di annoverare Silvio Pella tra i suoi iscritti e per questo si è impegnato, con la fattiva collaborazione dei Gruppi Riuniti della Valle Anzasca ed il sostegno della Sezione di Domodossola, per organizzare al meglio la manifestazione, ospitare i convenuti, svolgere con puntualità il programma.

Nel porgere il più cordiale benvenuto del Gruppo a tutti gli ospiti che giungeranno a Macugnaga in questi giorni, suggerisco loro di visitare la nostra località per apprezzarne lo spirito di un paese di montagna che, seppure dotato di moderne strutture turistiche, non è stato travolto dal turismo.