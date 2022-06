Ubriachi provocano due incidenti stradali: denunciati dai carabinieri

Sono due le denunce per guida in stato di ebbrezza eseguite dai Carabinieri della compagnia di Domodossola, ed entrambe in seguito ad incidenti stradali che fortunatamente non hanno causato feriti.

Il primo è avvenuto nei pressi della rotonda in prossimità del ponte di ferro di via Mizzoccola, lungo la strada provinciale che porta a Trontano, nel quale è intervenuto l’equipaggio dell’Aliquota Radiomobile dell’Arma Domese. Una coppia di giovani, al termine di una nottata alcolica, di rientro a casa, complice la forte velocità non ha rispettato quella rotatoria, attraversandola di netto per poi andare ad impattare contro il marciapiedi della strada che porta verso Domodossola. Solamente la macchina semidistrutta ma nessun danno fisico per i due. L’autista, che è stato riscontrato positivo al test etilometrico con un tasso di quasi tre volte il consentito, oltre al ritiro della patente ed al fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.

Il secondo episodio è avvenuto a Villadossola, dove la locale Stazione Carabinieri quando è giunta sul posto alle prime luci dell’alba, si è ritrovata un neo-patentato che di rientro da “una notte da leoni”, ha arrestato il proprio autoveicolo contro 2 vetture parcheggiate in via Bianchi. Anche per lui nessuna lesione riportata, ma in questo caso il tasso alcolico riscontrato è stato di oltre 2 grammi/litro, mentre per i neo-patentati il limite consentito è pari a zero. Per lui denuncia all’autorità giudiziaria, oltre a dover risarcire le auto danneggiate e ad essersi visto ritirata la patente di guida che non rivedrà per parecchio tempo.