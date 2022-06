Amministrative Beura, Carigi eletto per la terza volta con 567 voti

Sono 567 le preferenze per il riconfermato sindaco di Beura, Davide Carigi. Unico candidato in lista, guiderà il paese anche per i prossimi 5 anni. Tra i candidati consiglieri della lista civica il numero maggiore di preferenze, 73, va a Flora Bacchetta. L'affluenza domenica è stata del 53,44%, di poco inferiore all'ultima tornata elettorale del 2017.

Davide Carigi 100% Preferenze di lista: Flora Bacchetta 73, Paola Minetti 53, Oscar Mangano 38, Massimo Romeggio 36, Angelo Rossi 24, Arianna Quaglio 20, Simone Solaro 13, Alberto Piovani 11, Leila Pinaglia 10.