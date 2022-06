A Domodossola torna il Festival dell'Illustrazione

Sei illustratori in arrivo. Sei creativi che presentano, in un’edizione che si riconferma unica nel suo genere, la propria personale visione sul mondo. Ale Puro, Alena Tkach, Davide Bonazzi, Elisa Vendramin, Ilaria Urbinati, Matteo Ufo5 Capobianco sono i sei artisti che animeranno la seconda edizione del Festival dell’illustrazione Di-Se a Domodossola, quest’anno dedicata al tema Passare le Alpi.

Due settimane, da sabato 18 giugno a domenica 3 luglio, per riempirsi gli occhi di colori e disegni, forme e intuizioni, e per conoscere da vicino il lavoro, non solo quello finito, ma anche i passaggi intermedi dall’idea alla realizzazione, di professionisti dell’illustrazione e della creazione di immagini. Sei artisti poliedrici e curiosi, abituati a giocare con il disegno per veicolare messaggi e parole, creatori di micro(e macro)cosmi visivi.

Disegnare il territorio – Festival dell’illustrazione propone un ricchissimo calendario di eventi, tutti gratuiti, con un obiettivo preciso: avvicinare il pubblico all’illustrazione e ai grandi illustratori del panorama nazionale. È una realtà in espansione, quella del disegno, che si rivolge non solo a bambini e ragazzi, ma anche agli adulti.

Una grande festa che coinvolge l’intera città di Domodossola con incontri, mostre, laboratori, workshop, attività didattiche, performance, street sketch, disegni dal vivo, sorprese e aperitivi con gli autori. Il programma con tutti gli appuntamenti e le informazioni complete può essere scaricato qui: https://bit.ly/3avXIXe

Le sale dell’Artoteca Di-Se presso il Collegio Rosmini ospiteranno la mostra collettiva di cinque degli artisti invitati, insieme alla personale dell’illustratrice ucraina Alena Tkach, ospite speciale di questa edizione.

La Tkach ci fa immergere nel suo universo magico e giocoso con Your Friend Forever. Le sue storie sono legate da un comune intento educativo, narrate da personaggi animali antropizzati che vivono immersi negli ambienti naturali propri dell’immaginario fiabesco. Esposta anche l’ironica serie di stickers animati “Hipster Llama”.

Ale Puro presenta Siamo come montagne, percorso che si ispira al titolo di una sua opera in cui i volti di due bambini fuoriescono dalle cime di due montagne indissolubilmente unite tra loro. Una serie di opere pittoriche e disegni che creano un mondo poetico e sognante, passando attraverso lo sguardo dei più piccoli. Uno stile piatto fatto di linee semplici e campiture ampie, capace di catturare attimi quotidiani tra il pop e il surreale.

Davide Bonazzi sceglie come filo conduttore per In viaggio – On the Road il tema dell’esplorazione e della scoperta. Il viaggio porta con sé aspettative e ostacoli, sogni da realizzare e difficoltà da lasciarsi alle spalle, o, semplicemente, voglia di rilassarsi e guardare altrove. Le opere sono una selezione di lavori realizzati per finalità e contesti eterogenei, da copertine di libri a campagne pubblicitarie, da illustrazioni editoriali a progetti personali.

Ancora, Elisa Vendramin ci porta Altrove con le sue opere realizzate attraverso il collage digitale. Racchiude intuizioni e memorie in immagini dal sapore astratto e personale, gioca con il delicato equilibrio che si instaura tra la complessità della composizione e lo spazio vuoto del foglio. La raccolta di collage e serigrafie esplora diversi luoghi, alcuni reali e vissuti, altri solo immaginati, ma sempre raccontati da un punto di vista personale e unico.

Ilaria Urbinati riflette su quanto, nell’immaginario comune, la Montagna sia il regno incontrastato del Montanaro, figura eroica che scala montagne, esplora vette sconosciute e affronta impavida mille avventure. E la Montanara? Che cosa fa? Queste domande provocatorie insieme ad alcune idee stereotipate sono il punto di partenza per i disegni di Wild Girls. Sono le donne, le ragazze e le bambine ad affrontare il mondo naturale: lo esplorano e sperimentano, con tutte le possibilità aperte davanti a sé.

Matteo Ufo5 Capobianco presenta con Fabula le tavole originali disegnate per “Fabula Deck for Kids”, mazzo di 34 carte che stimola l’immaginazione dei ragazzi attraverso l’invenzione di un numero infinito di storie. Ogni carta è disegnata a mano a china e poi digitalizzata per la colorazione. Gli stimoli visivi ed espressivi sono il risultato dello studio di diversi autori, tra cui Gianni Rodari, che hanno sviluppato processi per ispirare la creatività dei ragazzi.

Alcune opere in mostra andranno a confluire nella sempre più corposa raccolta dell’Artoteca Di-Se e saranno disponibili per il prestito domestico | artotecadise.it

Pre-apertura venerdì 17 giugno alle ore 21 con un appuntamento speciale: il live painting di Antonello Ruggieri presso il Teatro del Collegio Rosmini. Artista, archeologo e docente, dialoga e interagisce con lo spettacolo teatrale della compagnia parigina Brave Monkey. Ruggieri ne ha disegnato scenografie, maschere e costumi, seguendo la sua personale ricerca che lo porta a prediligere la contaminazione tra discipline estetiche. Una performance estremamente corporea, con incursioni nella danza contemporanea, un’opera visiva di grande impatto e accessibile a tutti. Con sorpresa finale.

Tanti i laboratori con artista aperti al pubblico che raccolgono la sfida di mettere in gioco i partecipanti, dall’idea all’esecuzione. Ale Puro propone A metà: si disegna solo una parte di figura, la rimanente sarà completata da quella colorata da un altro partecipante in un gioco di accostamenti casuali per ottenere i risultati più curiosi e diversi. Gli sticker. Come crearli e dare loro vita con Alena Tkach: realizzare la propria esclusiva e personale collezione di adesivi per comunicare stati d’animo ed emozioni. Davide Bonazzi ci invita a Disegnare le parole. Workshop di illustrazione sulle poesie di Anna Baker. Come il poeta sceglie accuratamente le parole per il suo componimento, così l’illustratore è chiamato allo stesso sforzo di sintesi per comunicare un messaggio nello spazio limitato di una tavola. In Montagna Collage, Elisa Vendramin guida alla costruzione di composizioni montuose sorprendenti partendo da materiale cartaceo di riciclo come vecchie mappe, fotografie, ritagli di giornale, carte regalo. Ilaria Urbinati si apre al mondo del Carnet de voyage, una modalità informale e diaristica di appuntare in modo creativo il paesaggio osservato, i viaggi, la vita quotidiana. Matteo Ufo5 Capobianco costruisce nel suo Laboratorio fantastico per giovani raccontastorie una narrazione e una illustrazione che la rispecchia, attraverso l’aiuto delle sue carte da gioco.

Tutti i laboratori sono gratuiti, è gradita la prenotazione all’indirizzo email museiossola@libero.it o al numero 3478510850.

La Libreria Grossi organizza, sempre al Collegio Rosmini, una mostra mercato dell’editoria legata all’illustrazione.

Paolo Lampugnani, Presidente di Associazione Musei Ossola, commenta: “La seconda edizione del Festival si pone come momento centrale in un anno ricco di eventi. L’abbiamo iniziato con la mostra dedicata ad Attilio Cassinelli, particolarmente gradita al pubblico dei più piccoli, siamo andati avanti con i lavori di Marco Goran Romano e il suo calendario Epson. L’anno si concluderà con la grande personale di Elisa Seitzinger”.

Il Festival si inserisce nel grande progetto Interreg Italia-Svizzera “Di-Se – DiSegnare il territorio”, tre anni all’insegna del disegno e dell’arte che vede coinvolti Associazione Musei d’Ossola, Museumzentrum La Caverna di Naters, Associazione Asilo Bianco, con il sostegno di Fondazione CRT. A cura di Chiara Canali e Camilla Mineo, è organizzato in collaborazione con Associazione Culturale Art Company. Si ringrazia il partner tecnico Opificio Arte Stampata.

Anche quest’anno, dal 30 luglio al 28 agosto, il festival si sposta sul territorio a Macugnaga e in Formazza con la mostra itinerante a cielo aperto Passare le Alpi. Gli artisti coinvolti hanno lavorato sul tema del muoversi in montagna, con particolare attenzione a vie di comunicazione, passi, mezzi di trasporto, viaggiatori tra Italia (Val d’Ossola) e Svizzera (Canton Vallese). La mostra arriverà sul lago d’Orta a settembre, e successivamente, in Canton Vallese, in Svizzera.

Infine, tra agosto e settembre, passeggiate in montagna con artista, accompagnati da guide escursionistiche tra i passi e le valli dell’Ossola e del Canton Vallese.

Programma completo della seconda edizione di DISEGNARE IL TERRITORIO – FESTIVAL DELL’ILLUSTRAZIONE:

MOSTRE

Artoteca Di-Se “Il Refettorio”

Collegio Mellerio Rosmini, via Rosmini 24, Domodossola (VB)

Ingresso libero

18 giugno-3 luglio

Inaugurazione | sabato 18 giugno ore 11

Aperture | martedì-venerdì 16-19 | sabato-domenica 10-12 e 15-19

Sabato 25 giugno | apertura straordinaria serale in compagnia degli artisti 21-23

Sabato 2 luglio | apertura straordinaria serale con visita guidata 21-23

BIO DEGLI ARTISTI OSPITI

ALE PURO

Ale Puro vive e lavora a Vigevano. La sua carriera artistica inizia da adolescente quando si approccia al mondo del writing e della street art. Dopo gli studi all’Accademia di Brera vive in Messico e India, luoghi che sono stati fondamentali per la sua crescita lavorativa. Ritornato in Italia, la sua arte sarà caratterizzata costantemente da personaggi, quasi sempre dalle fattezze fanciullesche, che lo renderanno famoso al pubblico nazionale e internazionale. Nel 2017 viene invitato al Museo a cielo aperto di Camo, dove realizza un’opera permanente; nello stesso anno dipinge un murales di 14 metri di altezza nella città di Vigevano. Nel 2018 un suo murales, In quel fiore ci nascondevo il mondo, entra a far parte del progetto MAUA Museo di Arte Urbana Aumentata di Milano.

Ha collaborato con Poste Italiane per il progetto P.A.I.N.T., realizzando il calendario del 2018 e con Ferrovie dello Stato per la riqualificazione degli spazi urbani. Nel 2019 intraprende un’importante collaborazione per il progetto ‘Frontiere Urbane’ di CreAttivi con il comune di Novara. Ha preso inoltre parte, come illustratore, a tre progetti editoriali, il primo nel 2016, intitolato “Il giardino in tasca”, il secondo nel 2019, scritto e illustrato da lui, intitolato “Mani illustrate” e il terzo ‘‘Grande Come’’ nel 2020 edito da Lavieri Edizioni.

ALENA TKACH

Alena Tkach è un’illustratrice e designer freelance ucraina. Dopo gli studi in Arti Grafiche presso la State Academy of Design and Art di Kharkiv, realizza illustrazioni per libri d’infanzia, giochi da tavolo, giocattoli, app educative e videogiochi ispirandosi al mondo della natura e degli animali. Il suo primo libro illustrato è edito nel 2014, stesso anno nel quale Alena ha ricevuto il premio Cut Out The Darkness, riconoscimento di Panasonic per Behance Japan Tokyo Community. Ha lavorato, tra gli altri, per Facebook, McDonald’s, Janod, Marcobic, Penguin Random House, Fleurus, Yoyo Books, American Greetings, International Academic Alliance.

DAVIDE BONAZZI

Davide Bonazzi nasce nel 1984 a Bologna, città dove vive e lavora. Dopo la maturità classica e una laurea in Lettere moderne all’Università di Bologna si diploma in illustrazione allo IED di Milano e successivamente presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna. Dal 2010 realizza illustrazioni per progetti editoriali, campagne pubblicitarie e istituzionali in tutto il mondo. Fra i suoi clienti figurano The New York Times, The Wall Street Journal, Nike, Gatorade, Roche, Ogilvy, UNESCO, Emergency, Einaudi e molti altri.

Il suo lavoro ha ricevuto riconoscimenti dalla Society of Illustrators di New York, Communication Arts ("Best in Show" award 2022), American Illustration, 3x3 ProShow, Bologna Children’s Book Fair.

ELISA VENDRAMIN

Elisa Vendramin, originaria di Sacile (PN) e residente a Trieste, è un’illustratrice e grafica che collabora con istituzioni e agenzie internazionali. Dopo aver conseguito un Master in Communication Design presso il Central Saint Martins College of Art and Design di Londra, si trasferisce a Reykjavik dove viene selezionata per alcune residenze d’artista, tra cui SÍM International Residency e NES Artist Residency. Tra le ultime mostre a cui ha partecipato: ‘Beyond Form - Solo exhibition’ (Atelier Olschinsky Art Store, Vienna, 2015), ‘Les Rencontres d’Arles’ (Divonne Studio, Arles, 2017), ‘Blu Oltremare - Solo Exhibition’ (Saadabad Gallery, Tehran & Spazio Nour, Milano, 2018).

ILARIA URBINATI

Ilaria Urbinati è un’illustratrice italiana. È nata a Torino dove ha studiato Illustrazione allo IED. Attualmente vive a Bologna. Lavora come freelance da dieci anni, durante i quali ha pubblicato più di quaranta libri, sia in Italia che all’estero, realizzando volumi dedicati sia ai bambini e ai ragazzi sia a un pubblico più adulto, con incursioni nel mondo della graphic novel, dei quotidiani e della pubblicità. Ha lavorato tra gli altri con Disney, McDonald’s, Unilever, Armando Testa, Science Magazine, Barilla, Bao Publishing, Littlebee Books, Dargaud, Gallimard jeunesse, Mondadori, DeAgostini, Fabbri Editore, Il Corriere della Sera, PIEMME, Giunti, Loecher, Pearson, Erickson, Giralangolo, Librì, Il Castoro. Come docente ha collaborato con la Scuola Holden e IAAD dove ha curato personalmente il corso di Progettazione Grafica dell’Immagine dal 2018 al 2021. Da quattro anni illustra ogni Domenica la rubrica delle lettere dei lettori “L’Amore Moderno” per il quotidiano La Stampa. Ha sempre amato “le figure dei libri” e non ha mai viaggiato senza una scatola di acquarelli nello zaino. Ora lavora in digitale, ma le sue illustrazioni rispecchiano ancora le sue antiche passioni, mischiando gesti e sfumature delle tecniche tradizionali, e pennelli e pigmenti sono sempre nello zaino.

MATTEO UFO5 CAPOBIANCO

Matteo Capobianco (aka Ufocinque) nasce a Novara nel 1981. Originariamente attivo nella scena dei graffiti e della Street Art italiana, in seguito sperimenta una definizione più completa di arte parallelamente agli studi di Design al Politecnico di Milano. Dopo aver lavorato come set designer per vari teatri italiani, inizia a creare installazioni artistiche, mixando il metodo del design alla scenografia classica, usando la carta ritagliata a mano come materiale peculiare. Prosegue così la sua ricerca artistica alternando la pratica del disegno al muralismo, le sculture in ceramica alle installazioni in carta o altri materiali.

Recentemente ha interamente creato le scenografie dell’opera teatrale “C’era due volte Gianni Rodari”, serata celebrativa in onore del famoso scrittore omegnese dove ha lavorato a fianco di Neri Marcorè e del violinista Rodrigo D’Erasmo. Inoltre ha disegnato le carte di “Fabula for Kids”, un gioco progettato per stimolare la creatività dei più piccoli attraverso lo storytelling.