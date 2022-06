Insieme per un dono contro la ristrutturazione dei due ospedali: "La follia continua!"

Duecento milioni per il Castelli e per il San Biagio. Incrementi o mantenimenti dei posti letto nei due ospedali. La Regione ha deciso, ora toccherà ai sindaci del VCo esprimersi in merito. Davide Bonacci, portavoce di Insieme per un dono, ma anche medico ospedaliero per anni, non vede come soluzione quella della ristrutturazione. I problemi attuali, carenza di personale in testa, rimarranno, così come aumenteranno i costi di mantenimento, come d'altro canto accaduto finora. "La follia continua

Con la scusa del non penalizzare nessuno ( e quindi raccattare voti alle prossime elezioni)si continua nel disastroso progetto di ospedale unico plurisede, che ricordiamocelo bene ci ha portati al disastro attuale della nostra sanità! Tante parole, ospedale nuovo, poi due ospedali nuovi, addirittura tre con l’ospedale di prossimità e poi scopriamo che non cambia nulla, praticamente gli stessi reparti divisi esattamente come sono adesso, le stesse competenze e specialità divise esattamente come sono adesso due mezzi DEA come sono adesso con semplicemente un ingiustificato aumento di posti letto che dovranno essere riempiti con personale medico che non c’è, che non verrà certo a lavorare con contratti che prevedono la possibilità di spostarsi da un ospedale all’altro, con turni massacranti sottopagati. Lo stesso vale per il personale infermieristico e tecnico.

Altro che nuova sanità, nuovo ospedale, nuovo modo di fare salute! Le criticità saranno le stesse, i servizi saranno duplicati con spese di gestione raddoppiate, i pazienti continueranno a viaggiare da un ospedale all’altro così come le panda aziendali.

Tutto come adesso quindi, spendendo 200 milioni di euro in una fantomatica ristrutturazione che non avrà mai fine e per 100 posti letto in più perché il Covid ci ha insegnato che avevamo pochi posti letto?

Il Covid ci ha insegnato ben altro credetemi e nonostante questo si prosegue sulla stessa strada, con gli stessi errori, con la stessa idea fallimentare di accontentare tutti con l’ospedale sotto casa.