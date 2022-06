Bellinzona, tanti gli eventi estivi in programma

Oltre a consolidare la formula di musica dal vivo “Bellinzona Afterwork” nel centro storico durante l'orario dell'aperitivo, la stagione 2022 delle manifestazioni estive organizzate dalla Città rafforza le sinergie con le Associazioni di quartiere.

Da una parte concerti di musica dal vivo in contemporanea su cinque palchi del centro durante il mese di luglio, dall'altra alcune feste di paese nei quartieri da adesso sino a fine agosto. Sono questi i due principali filoni di appuntamenti che la Città, attraverso il Settore Cultura ed eventi, propone ai cittadini e ai visitatori di Bellinzona nel corso dell'estate 2022. Proposte di intrattenimento che vanno a completare la programmazione ricca e variegata già in corso da alcune settimane grazie all'impegno di promotori privati e società locali e che è resa possibile anche grazie all'importante sostegno profuso dalla Città, a partire dalla squadra esterna dei Servizi urbani, che si adopera per poter dare un supporto logistico a tutti gli organizzatori e garantire un'animazione a 360 gradi.

Cinque palchi di musica dal vivo

La prima proposta, “Bellinzona Afterwork”, giunge ormai alla terza edizione e quest'anno aumenta il numero di band che si esibiranno in contemporanea in cinque diverse piazze.

Giovedì 7 luglio, martedì 12 luglio, giovedì 21 luglio e giovedì 28 luglio, dalle 18.00 alle 22.00, i palchi situati in Piazza Collegiata, Buffi, Indipendenza, Governo e nella Piazzetta Gabuzzi saranno animati ciascuno da un'affermata band locale che proporrà musica per tutti i gusti, perfetta per accompagnare l'aperitivo e per creare un'atmosfera conviviale in tutto il centro storico. L'ingresso è gratuito. Gli stessi palchi rimarranno a disposizione degli esercenti che potranno così proporre alcuni concerti di musica live anche durante altre serate del mese di luglio.

Vivere la bella stagione in tutti i quartieri

Dopo le prime collaborazione con le locali Associazioni di quartiere nel corso delle ultime due estati, quest'anno si consolida anche la formula di sostegno grazie a “Di piazza in piazza”. In alcuni casi si tratta di feste di paese tradizionali che grazie al contributo della Città avranno quest'anno un valore aggiunto con nuova animazione; in altri la voglia di proporre qualcosa di nuovo ha avuto il sopravvento. L'auspicio in tutti i casi è quello di promuovere le peculiarità locali e invitare i bellinzonesi a scoprire anche altri quartieri rispetto al proprio.

Dopo il Concerto di primavera della Filarmonica di Gorduno e Armonia Elvetica di Mesocco sul piazzale delle scuole di Gorduno, il 17 e 18 giugno spazio a musica, teatro e altre arti con il Molòn Mia Festival, mentre la vicina Preonzo festeggia con la Festa nel nucleo sabato 16 luglio (dalle 16.00), Festa in piazza anche a Gnosca sabato 30 luglio (a partire dalle 18.00) e alla Protezione civile di Carena (S. Antonio) il sabato successivo, 6 agosto, dalle 18.00. Il quartiere di Claro propone invece un cinema musicato dal vivo venerdì 19 agosto dalle 21.00 sul piazzale delle scuole. A Pianezzo ci si diverte con la Festa latina sabato 20 agosto dalle 18.00 al Policentro.

Infine al biotopo di Camorino giovedì 25 agosto dalle 18.00 è prevista la Serata di fine estate in compagnia.

Il programma completo e aggiornato è consultabile su incitta.ch. Sul sito è inoltre possibile iscriversi alla newsletter in modo da ricevere spunti e idee su numerose attività per il tempo libero.