Locarno: aereo da addestramento si ribalta in un campo

Un volo di addestramento si è concluso con un atterraggio d’emergenza a Maggia, in frazione Campagna, attorno a mezzogiorno di lunedì 28 aprile. Un aereo biposto Sonaca S201, progettato per l’addestramento dei piloti e per voli turistici, si è ribaltato in un campo a ridosso della chiesa di Santa Maria delle Grazie, a meno di 200 metri da un’area fortemente urbanizzata.

Il velivolo era decollato dall’aeroporto di Locarno-Gambarogno, frazione Magadino, intorno alle 12.02. Dopo soli 16 minuti di volo, come confermato dallo storico dei voli e da dati di Flightradar24, qualcosa è andato storto, costringendo il pilota a tentare un atterraggio di fortuna. Durante la manovra, il Sonaca si è ribaltato in avanti, presumibilmente a causa delle condizioni del terreno e del tipo di velivolo, non adatto a operazioni fuori pista.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi: il personale sanitario del Salva Locarno Valli ha assistito il pilota e il passeggero, trasportandoli all’ospedale La Carità di Locarno. Entrambi non avrebbero riportato ferite gravi; uno dei due rimane sotto osservazione ma in condizioni non preoccupanti.

L’area dell’incidente è stata isolata dalla Polizia cantonale, con il tratto di strada tra la chiesa e il primo parcheggio sterrato transennato per consentire le operazioni di soccorso e di indagine. Alcuni scolari e ciclisti sono stati dirottati su percorsi alternativi per motivi di sicurezza.

Sul luogo dell’incidente è intervenuto anche il Servizio svizzero d’inchiesta sulla sicurezza (SISI), che ha avviato gli accertamenti per chiarire cosa sia accaduto in quei 16 minuti di volo.