Marcello Ugazio conquista la seconda edizione della Domobianca Vertical Race in memoria di Davide Bolognini FOTO

Grande successo per la seconda edizione della Domobianca Vertical Race in memoria di Davide Bolognini, che ha visto sulla linea di partenza ben 178 iscritti. In campo maschile il primo a tagliare il traguardo sulla croce del Moncucco è stato Marcello Ugazio con il tempo di 30’13” : in seconda posizione Luca Ronchi che con una grande gara è riuscito a contrastare gli attacchi del fortissimo Roberto Delorenzi, vincitore dello scorso anno, giunto sul terzo gradino del podio, al quarto posto chiude il forte atleta ossolano della Pegarun Roberto Giacomotti. In campo femminile la vittoria è andata a Paola Varano che con il tempo di 39'13" bissa il successo dello scorso anno, stabilendo il nuovo record femminile del percorso, in seconda posizione Cecilia Pedroni seguita da Giulia Ronchi, sorella di Luca e rivelazione in questo sport, corre infatti da solo un anno, alle sue spalle Marilena Fall.

“Siamo molto soddisfatti per la buona riuscita dell’evento - spiega Ivan Svilpo organizzatore insieme ad Alessandro Bragoni della Domobianca Vertical Race - per noi era un po’ una piccola prova generale per testare il nostro ormai consolidato gruppo di lavoro in vista dei mondiali di Skyrunning di settembre e la risposta è stata ottima”